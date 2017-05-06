達美航空超賣 逼2歲童讓位

2017-05-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國航空業再傳機位超賣糾紛！達美航空（Delta Airlines）上週因機位超賣，要求兩歲男童讓出機位，機組人員在勸說他的父母時，竟威脅「你們將會坐牢」，事後這段影片在網路流傳，引發各界議論。

美國希爾夫婦上月廿三日帶著兩名幼童，搭乘達美航空班機從夏威夷返回洛杉磯。然而，機組人員要求他們家的兩歲兒子放棄座位，因為他的名字與機位所有人不符。最後，機組人員打開天窗說亮話，表明因機位超賣，公司需要他們兩歲小孩的座位給其他乘客。

希爾夫婦拍下的影片顯示，當他們拒絕讓位時，一名女性機組人員警告：「你和你的太太會進監獄。這違反聯邦法律，如果你們不予遵守。」希爾先生則堅稱他已經付費。

另外，希爾夫婦聲稱，他們的幼子在起飛時可坐在兒童安全座椅上，但機組人員試圖說服他們，根據聯邦法律，兩歲兒童在飛行時必須坐在一名成人的膝上。最後，他們迫於無奈離開飛機，並於翌日多花兩千美元（約台幣六萬元）搭乘聯合航空班機返家。

希爾夫婦本月三日將影片上傳YouTube，在社群網路迅速流傳，目前已近百萬人點閱。希爾先生也向媒體抱怨，他們在離開飛機時，有四至五人等到機位，達美航空已經超賣；他解釋，機位原本是買給他的十八歲兒子梅森，但梅森已提前搭乘另一班飛機返家。

為此，達美航空四日發表聲明回應，表示該公司對希爾一家的經歷感到抱歉，將與他們聯絡，並給予退費及賠償。不過，希爾太太表示，她回想當天的無助，心中仍感到恐懼。