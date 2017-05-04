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希拉蕊︰普廷與柯米 害我敗選
2017-05-04
〔編譯管淑平／綜合報導〕二○一六年美國總統選舉或許早已結束，勝選的川普也已經上任超過一百天，但是，落敗的民主黨候選人希拉蕊還沒準備好放下這一切。希拉蕊二日接受訪問時，批評川普上任後施政草率，沒做好當總統的準備，更表明要不是聯邦調查局（FBI）局長柯米以及俄羅斯介入大選，她就會勝選。
希拉蕊二日參加在紐約舉行的婦女互助國際組織（Women for Women International）年度午宴，接受有線電視新聞網（CNN）記者艾曼普（Christiane Amanpour）訪問，敗選後一直很低調的希拉蕊，在這場訪問中有別於過去在政壇的謹慎作風，她坦率直言，毫不掩飾地說出內心話，表達出她對於去年競選總統被川普擊敗，至今仍未平復的情緒。
她說，「我本來勝利在望，直到十月二十八日柯米那封信加上俄羅斯的維基解密，在本來傾向投給我的人心中挑起疑問，把這些人嚇跑了」；她提醒，她贏得的普選票比川普多三百萬票，「要是選舉是在十月二十七日舉行，我就會是你們的總統」。
她強調俄羅斯在她選戰陣營電郵遭駭客入侵事件以及隨後維基解密公布電郵所扮演的角色，「有關那起干涉事件的證據，我認為，是很有說服力的」，「他（普廷）肯定干預了我國大選」，「很清楚的，他干預（大選）為了傷害我和幫助我的對手。」
這是希拉蕊又一次暗批川普是在外人協助下當選總統。川普二日深夜立即在推特一連串發文，回應希拉蕊這段訪談，他寫道：「聯邦調查局長柯米是希拉蕊所發生過最好的事情，因為他讓她在許多壞作為上為所欲為！捏造的川普／俄羅斯故事，是民主黨人用來合理化其敗選的藉口。也許川普就是打了一場很棒的選戰。」
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