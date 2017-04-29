川普嘆總統不好當 像在繭居
2017-04-29
〔編譯茅毅／綜合報導〕一月廿日就職的美國總統川普，廿九日即執政滿一百天，路透廿七日刊出其專訪，川普回顧這段日子，稱留戀成為白宮主人前的生活，想念自己開車，覺得自己像在繭居，並對其新工作—美國總統並不好幹感到意外。
川普說，「我喜愛自己從前的生活，多姿多彩……這（指當總統）比我以前的生活還操勞，我原先還以為這會比較輕鬆容易。」
儘管川普已當選五個多月，但對他而言，那跌破世人勝選的「美好一仗」，仍讓其難以忘懷。他與路透記者談中國國家主席習近平的話講到一半，就停下來拿出去年大選的「選舉地圖」副本，贈送給前來採訪他的三名路透記者當紀念品，地圖上用紅色標記之處代表他拿下的選區。他解說道，「這相當不錯，不是嗎？紅色的自然就是我們。」
從政前的川普已是美國名人，他稱自己早習於「昔日」缺乏隱私的生活，但對現在幾無任何隱私的情形仍出乎他意料。他直言，至今還在適應美國秘勤局對他的廿四小時保護與隨之而來的限制。
川普說他想念此前手握方向盤的日子，「我喜歡自駕……（但現在）不能再開了。」他表示，「因為如此戒備森嚴，其實哪也去不了，你一整個進到自己小小的繭裡。」
路透指出，川普身上依舊可見其過去的許多習慣及作風，如他常向外界友人和經商時的同事與生意夥伴尋求諮詢和鼓勵。對此，他的高階幕僚稱只能接受。
自選戰以來，川普就與多家新聞媒體大打口水戰，且由於他自認為媒體待他不公，更決定不出席預定廿九日在華府舉行的「白宮記者晚宴」，這場晚宴的主辦單位正是由路透記者梅森（Jeff Mason）擔任主席的「白宮記者協會」，而梅森也是這次專訪川普的路透記者之一。川普被問到以後會不會親臨該晚宴時答道，「我明年會去，絕對會。」
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