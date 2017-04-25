瑞典智庫︰俄羅斯去年軍費 全球第三
〔編譯陳正健／綜合報導〕瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）二十四日公佈的報告顯示，全球軍事支出已連續兩年上升，俄羅斯二○一六年雖面臨經濟制裁和油價下跌，但其軍費多達六百九十二億美元（約合兩兆台幣），已取代沙烏地阿拉伯成為全球第三大軍事支出國。
俄羅斯去年軍費比前年高出五．九％，此為該國自蘇聯瓦解以來，佔其國內生產毛額（GDP）的最高比例。報告指出，俄國增加軍費的時機點，適逢其經濟困境，包括國際油價和天然氣價格下跌、西方因烏克蘭衝突對其實行經濟制裁。
報告顯示，俄國本被預期會降低國防等支出，但其軍費不降反升。俄國軍費增加乃去年底的一項決定所致，該國政府支付軍火商一筆巨額債務，約為一百一十八億美元。若無此項付款，俄國去年軍費可能減少十二％。
反之，沙國雖繼續介入區域戰爭，但其去年軍費為六百三十七億美元，大幅刪減了三十％，其排名從第三掉至第四。報告強調，許多石油輸出國家受油價衝擊，產油利潤減少，以致軍事開銷降低。
整體而言，全球十五大軍事支出國的成員依舊，只有些許名次變動。美國軍費支出仍是全球第一，前年至去年成長了一．七％，共六千一百一十億美元，仍比中國高出將近三倍。中國去年軍費排名仍列第二，增加了五．四％，共兩千一百五十億美元。
此前，美國受二○○八年金融海嘯、伊拉克和阿富汗裁軍等事件影響，軍費支出曾五年連續下滑，去年軍費微幅成長可能顯示趨勢改變。不過，美國去年軍費仍比二○一○年高峰期少了二十％。 研究人員佛洛伊蘭特（Aude Fleurant）表示，美國因政治情勢變化，其軍費支出模式仍難以預測。
至於西歐則因二○一五年起恐攻頻傳，連續兩年軍費升高，去年的成長為二．六％。此外，中歐整體軍費支出也提高二．四％，部份是為了防範俄國的軍事威脅。然而，俄國去年軍費僅佔北約會員國總合的二十七％。
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標題：瑞典智庫︰俄羅斯去年軍費 全球第三
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