傳統左右派輪替瓦解 政壇恐天崩地裂

2017-04-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕法國總統大選二十三日舉行首輪投票，一旦極右派的「民族陣線」黨魁瑪琳．勒班和中間派的「前進黨」黨魁馬克宏攜手進入第二輪決選，將意味著法國政治生態出現天崩地裂的改變，法國總統將首度不是由治理該國數十年的左派和右派主流政黨候選人出任。英國《衛報》認為，無論誰當選，結果都將帶來政治動盪及劇變。

法國大革命以來模式正式終結

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，自一七八九年法國大革命以來，治理法國的不是左派就是右派，但這次可能打破此模式，代表左、右兩派「傳統」政黨的終結。

在反歐洲、反移民、倡議「法國優先」的瑪琳．勒班可能勝出，及一名員警遭槍殺的陰霾下，左派選民對到底要投給誰深感苦惱。這類選民傳統上支持現任總統歐蘭德所屬的社會黨，但在他放棄尋求連任後，代表該黨參選的阿蒙（Benoit Hamon）在民調中只排第五。若阿蒙在第一輪投票中慘敗，該黨的未來也將難以預料。

由於數月來的競選活動多半被醜聞佔據版面，許多選民尚未做出決定，約二至三成甚至可能不會投票；打算投票的選民，也有約三成仍未決定要投給誰。如今，社會黨已淪為強弩之末，左派有新興力量崛起，馬克宏正是此一現象的根源。

最糟糕的情況是，若阿蒙被「棄保」，得票率不到五％，屆時其選戰開銷將無法獲得國家補助，社會黨將宣告破產。

兩種對立世界觀 碰撞出非典型選戰

二○○二年，社會黨總理喬斯潘（Lionel Jospin）在總統大選首輪投票中敗給瑪琳．勒班之父老勒班，令該黨飽受震撼。不過，這次的衝擊將更甚於以往，若阿蒙與右派共和黨候選人費雍都在首輪出局，法國整個政治格局將被翻轉。

民意調查機構伊佛普研究所（Ifop）的福克指出，這場選舉不是典型的左右之爭，而是兩種世界觀互相碰撞；馬克宏自許為對抗保守派的進步主義者，勒班則是對抗全球主義者的愛國者。