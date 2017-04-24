史上最難預料 法總統大選今揭曉

2017-04-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕法國總統大選第一回合投票二十三日在大批軍警人員的高度警戒下舉行。這場選舉是法國數十年來最難預測結果的總統大選，選前民調顯示，仍有四分之一選民意向未決。由於法國是歐盟第二大經濟體，投票結果不僅攸關歐盟未來，也被視為英國脫歐與川普當選美國總統驅動的民粹浪潮是否仍洶湧，抑或已退潮的指標，因此備受全球關注。

投票率創40年最高 結果攸關歐盟前途

法國各地逾六萬處投票所二十三日上午八時（台灣時間下午兩點）開放投票，至晚間七時結束，部份大城市延後一小時（台灣時間二十四日凌晨兩點）關閉，近四千七百萬選民必須在十一名候選人中做出抉擇。民調顯示，重商親歐盟的中間派前經濟部長馬克宏，力倡關閉邊界、拋棄歐元的極右派「民族陣線」黨魁瑪琳．勒班，以及主張刪減公共開支的保守派前總理費雍，還有極左派疑歐主義者梅朗雄等四人，彼此差距在五％之間，是最有可能晉級第二輪投票的候選人。

至於另外七名候選人，包括目前執政的社會黨候選人阿蒙，支持率僅個位數，勝出機率極低。截至傍晚為止，官方公佈的投票率為六十九．四二％，為四十年來最高。民調機構估計，最終投票率可望達到七十八％至八十一％。

拚6月國會改選多數席次 新總統大難題

三十九歲的馬克宏一年前才成立其政黨「前進黨」，他的民調聲勢拔得頭籌，緊追在後的是勒班，兩人最被看好進入五月七日的捉對廝殺。一旦兩人勝出，代表法國的政治版圖出現重大改變，因為治理法國六十年的主流政黨皆在第一輪投票中慘遭淘汰。不過，兩人最大的難題將是在六月國會大選中掌握多數席次，以兌現其政見。

法國失業率達十％，欲振乏力的經濟與國家安全是選民最關切的議題。投票前三天，香榭麗舍大道發生襲警事件。分析家認為，恐怖攻擊發生得太晚，可能無助於讓國安議題採強硬立場的候選人得利。返回波爾多投票的工程師皮埃紹說：「這不影響投票，如今世界上沒有地方是完全安全的。」

專家：恐攻太接近選舉 極右派未必獲益

在襲警攻擊後，當局在全國各地部署五萬名警察與七千名軍人，以維護投票安全。女性抗議團體「費曼」（Femen）六名成員在勒班將前往的投票所外，戴上她與川普的面具抗議，引發騷動。而在東部貝桑松市一處投票所，因有一部可疑車輛停在附近，警方懷疑車內有爆裂物而緊急疏散周邊人員。在排除危險後，投票所重新開放。