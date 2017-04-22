耶和華見證人 俄令解散充公

2017-04-22

〔編譯張沛元／綜合二十日外電報導〕俄羅斯最高法院二十日裁示，基督教團體「耶和華見證人」（Jehovah’s Witnesses）在俄羅斯的分部是「極端組織」，必須解散且財產充公；俄羅斯的耶和華見證人證實該組織遭到清算，憂心此一判決結果對其日後宗教活動的影響，但表示會提出上訴，甚至不惜告到歐洲人權法院。

該組織將上訴到歐洲人權法院

俄羅斯的耶和華見證人的發言人席烏爾斯基對判決結果深感震驚，「我沒料到現代俄羅斯會發生這種事」，畢竟俄羅斯憲法保障宗教自由。席烏爾斯基說，他們會提出上訴，若上訴遭駁回，會告到歐洲人權法院，但也擔心其信徒會因持續聚會與研讀聖經而受到迫害，甚至坐牢。根據規定，耶和華見證人若要上訴，必須在三十天內提出，並由三名法官共同審酌。俄羅斯國際傳真社也引述俄羅斯的耶和華見證人的一名代表車瑞潘諾夫的話說，該組織會上訴到歐洲人權法院，「我們會竭盡所能」。

「人權觀察」組織批評該判決是「對俄羅斯宗教與結社自由的可怕打擊」。在前蘇聯共黨統治時代，所有宗教都遭到禁止，耶和華見證人被視為間諜和敵人，甚至有人遭到流放西伯利亞。

俄國最高法院是在司法部要求下令關閉耶和華見證人位於聖彼得堡附近的全國總部後，做出此一裁示。俄國當局向來將耶和華見證人的若干出版品列為極端份子刊物，檢方也一直認為該組織破壞家庭、孕育仇恨與威脅生命，但遭俄羅斯的耶和華見證人否認。耶和華見證人在俄羅斯約有四百個據點，信徒人數約十七萬五千人。俄羅斯最主要的信仰為東正教，勢力龐大的東正教教會曾出言批評耶和華見證人，稱該團體為「毀滅性教派」。

創設於一八七○年代、以挨家挨戶上門傳教聞名的「耶和華見證人」，是一個按照聖經標準生活的獨立宗教團體；該團體認為現代宗教已背離聖經真意，主張無論教義內容、生活準則與傳道方式都應恢復西元一世紀的基督教，所以禁止偶像崇拜、拒絕服兵役與不輸血。「耶和華見證人」總部設在美國，全球二百四十個國家或地區都有分部，全球信眾人數超過八百八十二萬。