中國處決人數 超越全球總和

2017-04-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「國際特赦」組織十一日發布「二○一六年死刑」報告，讚揚美國死刑犯去年來到後冷戰時期新低，全球執行死刑數字也下降卅七％。不過，該報告統計並未納入中國。該組織指出，中國一年處決數千人，數字超越全球總和，但中國以「國家機密」為由拒絕公佈，不僅有違中國政府提高刑事司法透明度的主張，更對世界「領導最糟的方向」。

中國拒透露數據 稱國家機密

根據報告，目前全球已有一○四國廢死，比起一九七七年僅十六國進步不少。在死刑執行上，全球廿三國去年共一○三二件，比起前年的一六三四件，減少逾三分之一。

去年全球執行死刑最多的五國是中國、伊朗、沙烏地阿拉伯、伊拉克與巴基斯坦。不談中國，去年全球有八十七％的死刑是由後四國執行。不過，伊朗和巴基斯坦狀況大幅改善，是去年總體數字進步的關鍵：前者去年減少四十二％，處決五六七人；後者則銳減七十三％，執行八十七件。

越南處決人數 緊追中伊

亞太國家中，越南二月首度公佈死刑執行數，二○一三年八月六日至一六年六月底共處決四二九人，同期僅輸中國與伊朗。馬來西亞也不遑多讓，逾千民眾判死，其中九人去年處決。

二○○六年曾脫離全球執行死刑前五名的美國，去年則出現卅二件死刑判決，創一九七三年以來新低；且去年僅執行廿件，創一九九一年以來最低紀錄，雖目前仍有二八三二名死刑犯，但二○○九年起呈現逐年減少執行的趨勢。

至於拿下榜首的中國，以「國家機密」為由，拒絕公佈真實數字。秘書長謝蒂（Salil Shetty）因此表示，自許擔任世界領袖的中國，一談到死刑議題，的確以「最糟的方式獨霸全球」，甚至玩數字遊戲「刻意誤導」，呼籲自知司法透明度不足的中國揭開「死亡秘密」及改革制度。該組織東亞分部主任林偉（Nicholas Bequelin）也呼籲中國從小事做起，要求公開死刑統計數字，「不再當作國家機密」。

中國死刑判決 不到1成公開

中國二○一三年推出「中國裁判文書網」，做為司法改革開放的重要措施。但國際特赦發現，中國媒體稱二○一四至一六年至少九三一人被處決，卻只有八十五案出現在上述網站，且不見涉及「恐怖主義」或毒品相關罪名的死刑犯資料，包括至少十一起外國人涉毒判死案付之闕如。