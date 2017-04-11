誰再轟敘 俄與伊朗:武力還擊
聯合聲明警告川普已踩紅線
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普下令以巡弋飛彈攻擊敘利亞，令在背後撐腰阿塞德政權的俄羅斯和伊朗大為光火，俄、伊駐敘聯軍特別發表聲明警告川普政府，聲稱兩國在敘國也有「紅線」，一旦有人跨越，兩國將「以武力做出致命回應」。
俄、伊兩國在措詞強硬的共同聲明中表示，任何國家、任何越過紅線的舉動，俄、伊均將予以報復。「敘、伊、俄聯合作戰室（Joint Operation Room）」聲明稱，「美國侵略敘利亞的所作所為，就是越過紅線。今後，我們將以武力回應任何侵略者或來自任一方任何跨越紅線之行為，美方也知道我們確有如此回應之能力。」這項聲明最早是由伊朗官方媒體報導。
為替阿塞德政權續命，俄、伊介入敘國內戰甚深，這份聲明也提高美國繼續介入敘利亞的風險。俄、伊暗示，美國可能才是敘國平民慘遭化武荼毒的幕後黑手。兩國在聲明中指稱，在敘國動用化武事件為某些國家、組織、團體的陰謀，藉此充當攻擊敘國的藉口，暗指美方為正當化其軍事干預敘國內戰之舉，才策劃這起攻擊。
「七大工業國集團（G7）」十日在義大利召開外交部長會議，英國外交大臣強森（Boris Johnson）形容阿塞德「惡毒」，俄國總統普廷應面對阿塞德是「暴君」的現實。強森警告，支持阿塞德對俄國有害無益，呼籲俄方盡力促成敘利亞內戰的政治解決，確保上週的化武攻擊事件不再重演。
提勒森訪俄 將要求莫斯科約束阿塞德
強森指出，十一日轉往莫斯科訪問的美國國務卿提勒森，「會將這項明確的共同訊息向俄方傳達」。英國國防大臣法隆（Michael Fallon）九日也要求莫斯科約束阿塞德。
同樣態度強硬的還有川普的國家安全顧問麥馬斯特。他在接受「福斯新聞（Fox News）」訪問時向俄國喊話，質問莫斯科是否想要美、俄關係充滿競爭與潛在衝突？還是彼此合作、符合雙方利益？
不過，俄國並無退縮跡象。克里姆林宮發表聲明表示，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）與普廷通電話，兩人支持就四日在敘國伊德利卜省（Idlib）發生的化武事件進行全面的客觀、公正調查，無法容許美國違反國際法對一個主權國家的侵略行為。俄國駐英國大使館在社群網站上貼文聲稱，若G7外長會議對俄國發出最後通牒，將帶來真正的戰爭。
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標題：誰再轟敘 俄與伊朗:武力還擊
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