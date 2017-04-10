川習會共識「北韓擁核是吃緊的威脅」

2017-04-10

〔編譯林翠儀／綜合報導〕美國總統川普九日再度與日本首相安倍晉三進行電話會談，兩人就美軍轟炸敘利亞及北韓問題等議題交換意見，安倍對川普強烈關注同盟國及世界的和平、安全，予以高度肯定。川普和安倍在六日及九日，亦即美中「川習會」前後二度通話，似乎有意藉此展現兩國緊密同盟關係。

川普與安倍通話

認中對北韓制裁不夠

北韓五日試射中程飛彈後，六日川普在日方要求下，和安倍進行電話會談，通話時間三十五分鐘。會談後安倍表示，雙方均認為，中國對北韓採取的制裁措施不夠充分。由於正值美中「川習會」前夕，美日連線放話頗有給習近平下馬威的感覺。

九日上午川普再度和安倍通話，這次是由美方主動要求，通話四十五分鐘。日媒報導，川普向安倍說明美軍轟炸敘利亞的理由，因有許多女性和孩童等無辜民眾受害，美國有必要阻止敘利亞使用生化武器，安倍則表態支持美國抑制生化武器擴散的決心。

會談中，川普也提及「川習會」的會談內容，美中兩國元首一致認為，北韓的核開發是「吃緊的威脅」，應該共同合作加以阻止，包括全面履行聯合國的制裁決議。報導也指出，川普向習近平示意，如果中方不履行，將把相關中國企業列入制裁對象。安倍在九日的會談後，再度向媒體表示，非常關注中國如何應對北韓問題。

川普和安倍於「川習會」前後電話會談，相對於此，南韓似乎感到受冷落。韓媒報導，六日安倍和川普通話，美方只派國家安全顧問麥馬斯特與南韓國家安保室室長金寬鎮通話二十分鐘。「川習會」後，川普在八日和南韓代總統黃教安通話二十分鐘。