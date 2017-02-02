歐洲理事會主席︰川普新政 禍害歐洲
與中、俄、極端主義威脅相提並論
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、國際新聞中心／綜合報導〕歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）一月卅一日罕見地發出嚴厲警告，點名美國總統川普「令人擔憂的主張」已成為歐洲的「外部威脅」，將華府的「新政」與中國、俄羅斯和伊斯蘭極端主義的擴張相提並論，並列為歐盟面臨的挑戰和威脅。他在一封致歐洲廿七國領導人的公開信中指出，大多數的歐洲領導人都同意他的看法，顯示川普新政府與布魯塞爾的關係更形緊張。
川普上任後的言行與華府政策轉向，讓歐洲政壇大為搖頭，一反過去的傳統含蓄，反川普的聲浪也越來越高昂。馬爾他歐盟高峰會將在本週舉行，圖斯克在會前發表公開信，明確表達歐洲高層憂心，指出美國新政府將歐盟帶入一個「困難的處境」，似乎有意摒棄美國過去七十年來沿襲的外交政策。
圖斯克在信中表示，歐盟正面臨自一九五七年羅馬條約（Treaty of Rome）簽署以來不曾遭遇的重大挑戰，川普領導的美國新政府、態度強硬的中國、具侵略性的俄羅斯，以及中東及非洲地區的激進伊斯蘭及恐怖主義勢力，構成一個史無前例的「多極外部世界」（multipolar external world），對歐洲構成威脅，呼籲歐盟領袖團結一致應對。
圖斯克指出，歐洲外部正出現全新的地緣政治格局，在多個強權之間湧現反歐、疑歐主張，尤其是川普政府不斷發出「令人擔憂的主張」，讓歐美跨大西洋同盟等前景變得難以預測。此外，歐洲面臨的另外兩個威脅來自內部，其一是反歐盟、民族主義與仇外情緒高漲，其二為親歐洲菁英過分自滿，導致人們對歐洲政治一體化的信念下降，讓民粹主義、對自由民主等根本價值的質疑越來越振振有詞。
川普新政讓歐洲各國領導人都被媒體逼得不得不天天表態，簽發七國穆斯林禁令也讓歐洲大亂，其中最為難的就是才訪美回國的英國首相梅伊，遲疑許久才透過發言人表示，倫敦當局對這項禁令「不同意，也不會這麼做」，但她遲不表態也沒堅決反對的作法被左派選民罵翻天。工黨的倫敦穆斯林市長可汗（Sadiq Khan）直指，這項禁令「殘忍又可恥，不應對此無動於衷」。
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標題：歐洲理事會主席︰川普新政 禍害歐洲
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