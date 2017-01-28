培育人豬胚胎供移植 可解器捐短缺
〔編譯魏國金／綜合報導〕美國科學實驗室首度在豬隻胚胎內培育出人類細胞，為在動物體內培養人類肝、心、肺、膀胱等器官與組織，以供移植之用的目標邁開意義重大的第一步。
該研究第一作者、加州沙克研究中心基因表現實驗室助理研究員吳俊（譯音，Jun Wu）博士指出，儘管該研究具劃時代意義，但要在動物體內發展出人類器官，還有一大段距離，「物種獨立演化，許多支配發展程序的因子已然分歧，這使得難以將某一物種的細胞融合進另一物種正在發展的胚胎內，而演化差距越大，細胞混和就更難。」
相關研究引發道德爭議，美國政府於二○一五年停止以公帑資助相關試驗，這項在加州進行的試驗，主要是由西班牙私人基金會出資贊助。該研究成果發表在同儕審查的期刊「細胞」上。
融合跨物種細胞的動物稱為嵌合體（Chimeras），此前科學家曾進行小鼠與大鼠的嵌合體實驗。而豬隻的器官大小與發育時間皆與人類器官相似，因此人與豬隻的相關研究對於緩解人類器捐的短缺將有所助益。
沙克研究團隊致力於在豬隻體內培養出人類胰腺、心臟與肝臟，豬隻將長出人類相關器官以取代自己的器官；而在器官被取出前，豬將被安樂死。吳俊說，這些器官大部分的細胞將是人類的，透過將患者的幹細胞注入豬隻胚胎，將縮小排斥問題。
研究報告指出，科學將可發展出多種特化細胞的成人「誘導性多功能幹細胞（iPS）」注入豬胚胎，然後將胚胎植入母豬體內，廿八天後研究人員取出一六六枚胚胎，發現胚胎內的人類細胞雖達一百萬個，但平均每十萬個胚胎細胞中，人類細胞佔不到一個，人類細胞僅構成胚胎中的極微小部分。儘管該比例比預期低，但吳俊說，胚胎在四週的發育後，相關細胞在豬胚胎內產生人類心臟、胰腺、肝臟與脊椎組織的前驅物。
美國克里夫蘭凱斯西方儲備大學生物倫理與哲學副教授玄仁洙指出，「這項研究確實讓更多的探索得以獲准」。他說，有些人或許因道德因素反對動物生產人類器官，但「這卻是拯救人命的策略」。
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