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紐時縮編人事 反為川普豪擲1.5億

2017-01-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國報業巨擘《紐約時報》十七日宣佈，今年將調整經營策略，裁減編輯部預算及精簡人事，以因應媒體在數位時代的劇變。與此同時，《紐時》也將額外投資五百萬美元（約一億五千七百萬台幣），以對即將上台的川普政府做更多報導。

紐時是全球最大新聞組織之一，編輯部約有一千三百人，但隨著讀者從紙本移往網路新聞，獲利大幅減少，財務壓力日增。但競爭對手《華盛頓郵報》在新老闆、網路零售巨擘「亞馬遜」創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）帶領下，已轉虧為盈。

為此，紐時幹部提出「2020團隊」（2020 Group）報告。總編輯巴奎特（Dean Baquet）在備忘錄中表示，今年會減少預算，近期公佈具體計畫；此乃編輯部重新定位的機會，而非縮編。

根據備忘錄，紐時可能裁減編輯人力，避免多餘的科層與冗員，並將強調編輯部的「影像新聞」，增加影像記者參與，以及他們與文字記者的合作。另，紐時也將深入發掘川普上台後的故事。川普和紐時的關係在過去幾十年來風波不斷。曾因傳記內容遭川普控告的前紐時記者歐布萊恩表示，川普一直希望獲得紐時肯定，曾大讚紐時是美國的偉大珍寶，希望「雙方能處得來」。

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  • 美國報業巨擘紐約時報十七日宣布，今年將削減編輯部預算，但將額外投資五百萬美元報導即將上台的川普政府。（見圖，法新社檔案照）

    美國報業巨擘紐約時報十七日宣布，今年將削減編輯部預算，但將額外投資五百萬美元報導即將上台的川普政府。（見圖，法新社檔案照）

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