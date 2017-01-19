紐時縮編人事 反為川普豪擲1.5億
2017-01-19
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國報業巨擘《紐約時報》十七日宣佈，今年將調整經營策略，裁減編輯部預算及精簡人事，以因應媒體在數位時代的劇變。與此同時，《紐時》也將額外投資五百萬美元（約一億五千七百萬台幣），以對即將上台的川普政府做更多報導。
紐時是全球最大新聞組織之一，編輯部約有一千三百人，但隨著讀者從紙本移往網路新聞，獲利大幅減少，財務壓力日增。但競爭對手《華盛頓郵報》在新老闆、網路零售巨擘「亞馬遜」創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）帶領下，已轉虧為盈。
為此，紐時幹部提出「2020團隊」（2020 Group）報告。總編輯巴奎特（Dean Baquet）在備忘錄中表示，今年會減少預算，近期公佈具體計畫；此乃編輯部重新定位的機會，而非縮編。
根據備忘錄，紐時可能裁減編輯人力，避免多餘的科層與冗員，並將強調編輯部的「影像新聞」，增加影像記者參與，以及他們與文字記者的合作。另，紐時也將深入發掘川普上台後的故事。川普和紐時的關係在過去幾十年來風波不斷。曾因傳記內容遭川普控告的前紐時記者歐布萊恩表示，川普一直希望獲得紐時肯定，曾大讚紐時是美國的偉大珍寶，希望「雙方能處得來」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 富邦盃》首局連3棒開轟 龜山「煙火秀」開胡
- 陳建仁提年改方案// 18趴3段調降 6年後歸零
- 《小檔案》桃園鐵路地下化
- 重啟溝通 田弘茂邀陳德銘金門見
- 路況不熟逆向上快速道路 4傷1老翁命危
- 鐵路園道動土 花媽促卸任前第一階段完工
- 花蓮大醫院 春節假期仍排門診
- 台65線往土城7.6K處車禍
- 泰豐大火戴奧辛落塵 林杰樑臉書：近期別吃肥肉
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 黨產會查史料：蔣宋美齡曾任黨職
- 南迴公路多良高架、大溪明隧道 春節前通車
- 日商投資15億 信越雲林新廠動土
- 車廂藏74罐失身酒 毒嫌說不清
- 恩主公醫院 核醫設備上陣
- 桑梅絹歌聲動容 老人小孩都灑淚
- 船席被買走停工 碼頭工人抗議
- 300公尺燈海隧道 閃耀中正區
- 屋頂種電 養殖場就是發電廠
- 冬山河生態綠舟 景觀大賞獲獎
- （嘉義）看板倒鹿角斷 竹崎鹿草門面落漆
- 25公頃！ 太保花海節22日開幕
- 貨運好轉 陽明今年拚減少虧損
- 周董曬古堡婚照 慶結婚2週年
- 農會改選傳暴力介人 東檢偵辦
- 【春節輪船航班】旗鼓渡輪禁遊客燃油機車 煙火船需預約
- 18趴三階段調降 全教總支持
- 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 高大設東南亞發展研究中心 做產官學平台
- 新加坡公開賽今登場 4台將搶頭彩
- 宜市中央商場巷弄 僅改善6成
- 熱帶農博21日開幕 3D彩繪稻田吸睛
- 買盤縮手等iPhone 8 大摩砍蘋果今年營收
- 成醫「雙重微創」 保留更多肺臟
- SBL明星賽出招 阿忠、皓呆當判官
- 環局檢測落塵無毒 採樣送驗有無戴奧辛
- 好萊塢經典電影配樂跨時空之旅 － 辛辛那提大眾管弦樂團將來台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：紐時縮編人事 反為川普豪擲1.5億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分