川普醜聞情報 英前情報員自費追查

2017-01-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕隨美國總統當選人川普受俄羅斯政府扶植但遭對方握有召妓把柄的「機密」風波愈演愈烈，疑似情報執筆者的英國軍情六處（ＭＩ6）前情報官員史蒂爾持續神隱，其文件這幾個月來龍去脈也成外界焦點。英國《獨立報》十四日爆料，專業情報員出身的史蒂爾，原受川普政敵之託刺探底細，但去年十一月川普意外勝選，他憂心手中情報遭到美國聯邦調查局（ＦＢＩ）遮掩，索性把重要情報四處放送。

《獨立報》指出，目前身為英國倫敦「奧必斯商業情報」公司（Orbis Business Intelligence）總監的史蒂爾，前年九月加入美國《華爾街日報》前記者辛普森（Glenn Simpson）經營的戰略情報研究公司「Fusion GPS」團隊，為不滿川普的共和黨人所雇。由於他們在情報界聲譽良好，川普去年七月贏得共和黨提名後，開始變成民主黨請託對象。

但史蒂爾認為手中握有的重要情報攸關國家安全，不該由川普政敵獨享，決定一併呈報給母國與美國聯邦調查局（ＦＢＩ）等單位的情報官員知曉。除了十一日被美國的網路新聞媒體「BuzzFeed」放上網路的前述「機密」資料，去年七月，他也曾把川普與俄國一搭一唱的消息陸續告訴ＦＢＩ，包括七月三十一日公開承認克里米亞已由俄國兼併一事，乃應俄國請求；川普當時也呼籲俄國持續駭侵希拉蕊電子郵件，後來果然不斷「美夢成真」。

不過史蒂爾後來發現，美方早從別處得到相同資訊，卻毫無處置，讓他開始相信ＦＢＩ有意吃案，用來轉移外界焦點的則是擔任國務卿時期使用私人伺服器處理公務郵件而被ＦＢＩ緊咬不放的民主黨候選人希拉蕊「電郵門」，以致他去年九月開始對ＦＢＩ保持距離。