無碼片賺4億 台籍女社長被逮
2017-01-12
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本警方十一日以「散播猥褻影片」罪嫌，逮捕成人電影（ＡＶ）製作公司「Pierrot」的台灣籍社長陳美娟及其丈夫小畠厚司等六人。他們涉嫌在日本拍攝性器部位未打馬賽克的「無碼ＡＶ」，經由台灣轉賣給美國「Caribbean」網站販售，九年獲利近達十四億日圓（約三億九千萬台幣）。
報導指出，日本去年爆發年輕女性被騙簽約，遭到製作公司強制拍攝Ａ片的社會案件，警方在去年六月大力取締，同時也接獲被害女性檢舉，參與拍攝的Ａ片未經修改處理，就被放到網路上散播。警方循線查獲陳美娟經營的Ａ片製作公司「Pierrot」。
日本雖有Ａ片王國之稱，但法律禁止Ａ片中出現性器官部位，市面上合法流通的Ａ片均經過修改處理，會打上馬賽克，而非法流通的「無碼ＡＶ」則沒有打上馬賽克。
警方指出，陳美娟等人透過台灣公司仲介，將無碼色情片轉賣美國「Caribbean」網站公開，二○○七年起至去年共九年來，從仲介公司收到十三億七千多萬日圓的匯款。東京警視廳保安課並查到去年八月十七日，陳美娟等人上傳給Caribbean網站一段無碼色情片。
報導指出，現年六十七歲的陳美娟和她的丈夫，也是Pierrot製作公司前社長、七十歲小畠厚司及四名員工被捕，其中僅有一人坦承犯行，陳美娟否認犯行，她向警方辯稱，不知道有什麼Caribbean網站。「散播猥褻影片」在日本為刑期兩年以下罪行，也可處兩百五十萬日圓（約六十九萬台幣）罰金。
陳美娟在二○○八年曾接受台灣「壹週刊」專訪，當時週刊報導她是「唯一一位在日本開ＡＶ製作公司的台灣人」，陳美娟在專訪談到ＡＶ行業的甘苦，還爆料ＡＶ女優的高潮有八成都是假的。
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