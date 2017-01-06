家住大馬路旁 失智風險更高

2017-01-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕世界衛生組織估計，全球將近有5000萬人罹患失智症，致病原因至今未明。不過，根據英國醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）4日公布的最新研究，噪音和空氣污染可能是造成失智症的原因之一，家住繁忙路段的人罹病風險更高，而且距離道路愈近愈是危險。

加拿大安大略省公共衛生局於2001至2012年間，針對當地650萬居民進行研究，其年齡介於20至80歲之間。期間，研究人員發現24.3萬多件失智症確診病例，並以患者的郵遞區號標出其所在位置。

家住道路愈近 愈危險

研究顯示，住宅距離主要路段50公尺以內的人，失智症風險增加7%；距離50至100公尺內，風險增加4%；距離101至200公尺內，風險增加2%；距離200公尺以上，增加風險微乎其微。

研究分析，約7%至11%的失智人口，是住在離主要道路50公尺內。此外，研究也指出，長期暴露在二氧化氮和懸浮微粒兩種常見污染物之下，可能與失智症有關，噪音和其他污染物等因素也有可能是致病原因。

此前，空污一直被視為造成阿茲海默症的疑兇之一，但直到現在才確定兩者之關聯。研究指出，道路交通繁忙可能是環境壓力源，進而導致失智症患者發病。

不過，倫敦大學學院老年精神病學教授霍華德（Robert Howard）認為，這項研究迄今未能提出足夠的解釋，交通究竟是造成失智症的直接或間接因素。空污不利人們的整體健康，進而導致失智症，但不一定是直接肇因。

世界衛生組織估計，空污每年造成全球約300萬人死亡，並且增加中風、肺癌、心臟病和呼吸道疾病的罹患風險，但仍未將失智症列入其中。