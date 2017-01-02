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跨年夜恐攻 土耳其夜店39死

2017-01-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕土耳其大城伊斯坦堡一家高檔夜店，在跨年過後的二○一七年元旦凌晨慘遭屠殺式血腥恐怖攻擊！一名據信單獨犯案的槍手，在夜店內對數百名狂歡客大開殺戒，造成至少三十九人死亡，包括多名外籍人士。槍手犯案後隨即逃逸，目前尚無任何人士或團體宣稱犯案，但土國官方與外界已將此攻擊定調為恐怖攻擊，土國總統艾多根也誓言絕不對恐攻讓步。

這起新年恐攻發生在事前已加強維安的伊斯坦堡夜店「雷娜」（Reina），時間是當地才進入一七年元旦約一小時之際。根據土國媒體取得的監視器畫面，一身黑衣、揹著背包的凶嫌先在夜店門口槍殺一名警員與一名平民，然後在估計有七百人的夜店內任意掃射，造成三十九人死亡，其中有十五或十六人是外籍人士；在已確認身分的二十一名死者中，有來自以色列、沙烏地阿拉伯、摩洛哥、黎巴嫩、利比亞與比利時等國的公民，另有六十九人受傷，其中四人重傷。

槍手扮耶誕老人 開槍掃射

土國官方宣稱，行凶嫌犯只有一人，但不少媒體與網路社群暗示槍手應該不只一人，而且至少有一名槍手穿著耶誕老人服飾逃逸。另一段監視器畫面顯示，據信是槍手的男子進入夜店後不但變裝，還戴上耶誕老人帽。土耳其自由報引述目擊者的話說，數名槍手在夜店內邊開槍邊以阿拉伯語高聲呼喊。

艾多根痛斥恐怖份子企圖製造混亂、打擊民眾士氣與導致土耳其動盪不安，並誓言土耳其將保持冷靜、團結一心，「我們絕對不會向此等齷齪遊戲讓步」。儘管目前還不清楚槍手的身分與動機，土耳其伊斯坦堡省長沙辛在案發後第一時間便直指本案是恐怖攻擊，美國國家安全會議發言人普萊斯也稱此案為「可怖的恐攻」。

土國內政部長索魯表示，正積極追緝逃逸中的槍手。

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  • 土耳其伊斯坦堡著名高檔夜店「Reina」瀕臨博斯普魯斯海峽，在跨年夜遭恐攻，傷亡慘重。（路透）

    土耳其伊斯坦堡著名高檔夜店「Reina」瀕臨博斯普魯斯海峽，在跨年夜遭恐攻，傷亡慘重。（路透）

  • 土耳其伊斯坦堡夜店恐攻事件罹難者阿立克的家屬，撫棺哀悼親人在跨年狂歡中不幸罹難。（歐新社）

    土耳其伊斯坦堡夜店恐攻事件罹難者阿立克的家屬，撫棺哀悼親人在跨年狂歡中不幸罹難。（歐新社）

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標題：跨年夜恐攻 土耳其夜店39死


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