《受家暴47年》 法婦殺夫 總統特赦

2016-12-30

〔編譯張沛元／綜合報導〕法國總統歐蘭德28日特赦一名因不堪丈夫家暴虐待近50年而殺夫的老婦，使得這名在巴黎南部一所監獄服刑的法國家暴象徵性人物，得以重獲自由。

法國總統府發表聲明指出，歐蘭德宣布特赦69歲的賈桂琳．索瓦吉（Jacqueline Sauvage，見圖，歐新社檔案照），是因為他認為索瓦吉不應苦蹲大牢，而是與家人團聚。歐蘭德宣布特赦索瓦吉2小時後，她便與3名家屬乘車離開監獄，結束3年多的牢獄生涯。索瓦吉女兒淚流滿面地向媒體表示，「非常感謝總統」。

索瓦吉在2012年因槍殺丈夫馬洛（Norbert Marot）身亡而判處10年徒刑，2015年上訴失敗維持原判。據了解，索瓦吉遭丈夫家暴長達47年，兒女也一同受害。2012年，索瓦吉的兒子上吊自殺，忍無可忍的她在隔日持獵槍從丈夫背後開了3槍，將長期施虐甚至性攻擊的老公射殺身亡。

索瓦吉的3個女兒也指控暴力酒鬼亡父，表示不僅母親受害，連她們也慘遭父親毆打與性侵。但礙於顏面，索瓦吉和女兒在馬洛生前從未提出家暴申訴。

法國社會普遍同情索瓦吉的遭遇，更不捨她年事已高還要坐牢，從女權團體、名流到政治人物都出面聲援，還有近43萬6000人連署要求歐蘭德特赦索瓦吉。她的3個女兒擔心她的健康，長期為了終止刑期而奔走，還寫信給歐蘭德要求完全特赦，而今終於如願。