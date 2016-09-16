採訪烏坎衝突 香港5記者遭扣留

2016-09-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港五名分屬不同媒體的記者，十四日前往中國廣東省陸豐市烏坎村採訪當地土地維權抗爭後續發展，卻遭中國警方強行逮捕及扣留，押送過程中更遭到暴力對待。被捕記者經過訊問後被扣上「違規採訪」罪名，並在當局要求下簽署保證書，十五日凌晨獲釋返港。

控違規採訪 掌摑又擊胸

烏坎村民為聲援涉嫌受賄遭判刑的村委會前主任林祖戀，十三日將持續近三個月的抗爭行動升級為罷工罷市，卻遭陸豐當局派出千名警力鎮壓，雙方爆發激烈衝突。分屬《明報》和《南華早報》的三名文字及攝影記者，十四日在當地一戶民居採訪，先是收到不明號碼「10086」多次來電，懷疑遭到定位追蹤，不久後便有約卅名便衣警察破門而入，先是喝令記者蹲下，又以粗口辱罵記者為「小偷」。

綜合香港媒體報導，即使記者已遵照指示並未反抗，警方仍對記者施以掌摑、撲倒等肢體暴力，並以拳頭重擊其胸口。三名記者遭警方夾手夾腳抬走，當記者表明想撿拾飛落的拖鞋時，竟再度遭到掌摑。而《香港○一》兩名記者原與烏坎村民約好接應，卻在入村前就遭當地警方盤問，隨後更被強拉帶走。

該五名記者皆被帶往陸豐市公安局，被個別詢問如何進入烏坎村、如何與村民聯絡等事宜，並檢查其手機是否有「違規」照片，最後當局更以「違規採訪」為由，要求記者簽下「不再違規到陸豐採訪」的保證書。歷經五小時調查後，才於隔日凌晨予以釋放。因事出突然，記者僅獲准取回攝影器材，在鞋襪都未能穿妥的情況下，搭乘公安局車輛經深圳狼狽返港。

香港記者協會強烈譴責陸豐市當局的舉措，指出其除禁止被捕記者再行採訪外，更要求記者保證不報導烏坎消息才准其離開。但中共黨媒《環球時報》十五日發表一篇題為「烏坎老奶奶『被死亡』，外媒何以如此急火攻心？」的評論文章，反指境外媒體炒作烏坎八十幾歲老嫗身中兩槍死亡，「誇大其詞，煽風點火」，還說有人「只要烏坎一有風吹草動，他就會耳提面命於西方某些人士的眼色，充當攪屎棍的角色。」

另一方面，烏坎村周邊居民向《香港○一》透露，陸豐市當局除以兩萬人民幣為獎賞，利誘民眾舉報記者外，更在烏坎村採取「有出無入」的「孤立式」鎮壓手段，禁止任何車輛及人員進入該村，斷絕外界支援、封鎖消息，「關起門來」掃蕩反抗村民，並透過限縮手機通訊範圍，找出協助記者的村民，再逐一擊破。已有網友在白宮請願網站發起連署，敦促美國政府關注並回應此事。