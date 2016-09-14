美B-1B轟炸機飛南韓 武嚇北韓
〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓成功進行第五次核試爆後四天，美國十三日派遣兩架可攜帶核彈的B-1B「槍騎兵」（B-1B Lancer）超音速戰略轟炸機飛越南韓，展示武力威嚇北韓，同時展現堅強的美韓同盟關係。美國特使也呼籲聯合國對北韓作出迅速且強硬的回應。
這兩架B-1B轟炸機從駐紮地關島起飛，先由兩架日本空中自衛隊飛機伴飛，然後由四架美軍F-16及四架南韓F-15K戰機護航，低空飛越南韓首都首爾以南、距離北韓邊界一百二十公里的烏山空軍基地。
南韓聯合通訊社報導，駐韓美軍指揮官布魯克斯（Vincent K. Brooks）十三日與南韓聯合參謀本部議長李淳鎮，在烏山基地召開記者會。布魯克斯表示，北韓核試構成令人無法接受的威脅，美國將採取必要措施，包括類似今日的行動和部署戰區高空防禦系統（THAAD，「薩德」）防衛區域盟邦，「這些軍力將提供、強化『延伸嚇阻』力量。」美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）說，這項行動展現「美國、南韓與日本團結抵禦北韓挑釁和破壞穩定的行為」。
今年一月北韓第四度核試後，美軍也出動關島的B-52轟炸機飛越南韓上空。韓聯社指出，「延伸嚇阻」意味美國將在盟國遭受核威脅或攻擊時提供核保護傘，比照美國本土動用常規武器和飛彈防禦系統保衛盟國。
朴槿惠指示加速部署薩德
南韓總統朴槿惠十三日指示加強韓美軍事合作，加速部署薩德系統進程，並維持高壓懲罰態勢，「隨時準備好在北韓向我國領土發射核飛彈時終結北韓政權」。北韓官方中央通訊社則揚言，任何制裁、挑釁和施壓，都不能損及北韓身為核武國家的地位，「只會帶來大量不計後果的核攻擊，將造成最終毀滅」。
B-1B掛載量最高達五萬六千七百公斤，是美軍現役載彈量最大的轟炸機，高空最大飛行速度可達一．二五馬赫。不過，依據戰略武器裁減條約，現役B-1B並未攜帶核武。
美國的北韓事務特使金成（Sung Kim）十三日在首爾與南韓官員會晤，表示美國正與其他國家磋商更強硬的新制裁，「我們希望（聯合國安理會）儘快通過可能範圍內最強烈的決議案，包括新的制裁措施」。美國和南韓也將考慮「額外單邊措施」，以回應平壤最新核試行動。
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