朱凱迪︰生命受威脅 如書商事件翻版

2016-09-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港立法會兩名候任議員─獨立參選的「票王」朱凱迪，以及同屬新界西選區的民主黨候選人尹兆堅，分別遭到人身威脅，引發各界關注。朱凱迪指出，他擔心人身威脅可能持續「一世」，或許會舉家遷入立法會大樓以保安全。他強調，他們的遭遇猶如此前的「銅鑼灣書店」事件，都在挑戰港人的底線。

朱、尹兩人十一日現身灣仔警察總部，出席香港基督徒學會舉辦的一場名為「停止一切威嚇，維護土地公義」集會，希望「有關人士」停止威脅行為。該會並向警方遞交七十多個團體、超過八千人的連署書，要求當局保護朱凱迪等人安全。

朱考慮住進立法會 美表關切

朱凱迪因死亡威脅，考慮住進立法會大樓。他強調，他與尹兆堅共獲十萬以上選票，有權為民意發聲，無論遭遇什麼恐嚇，一定會堅持到底，勉勵港人和他一樣，不要放棄香港。

此外，朱凱迪表示，香港特首梁振英十日晚間曾與他通話七分鐘，表達關切。朱凱迪趁機要求梁振英正視「官商鄉黑」勾結問題，但對方並未做出回應。

尹兆堅方面，他的競選政綱以反特權、打擊鄉紳土豪及取消「丁權」等為主，選前曾參與反對樓宇圍標行動。他表示，選舉前後多次收到刀片恐嚇信、他與家人被跟蹤、選舉車被淋煤油等，競選團隊四度報警，但警方不僅沒有要求他錄口供，反而將案件視為一般雜項處理，發出報案編號便草草了事。為保安全，他已和家人搬離寓所暫居他處，希望警方為他與家人提供保護。

為此，美國國會獨立委員會「國會及行政當局中國委員會」（CECC）十日發表聲明，關注香港一連串的選舉恐嚇，以及候選人被隨意取消參選資格的事件。委員會主席史密斯（Christopher Smith）重申，立法會選舉是香港維持自由民主的重要象徵，結果反映港人不滿北京粗暴干預，明年特首選舉將是中國治港方針的試金石。但港府回應指外國議會不應干預香港內部事務。