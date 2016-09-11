孟加拉工廠惡火 25死70傷

2016-09-11

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕孟加拉首都達卡近郊一處工業區10日發生重大工安意外，一座包裝廠因鍋爐爆炸引發大火，已造成至少25人死亡、70人受傷。獲救工人表示，鍋爐爆炸威力強大，整棟4層樓廠房迅速崩塌。警方表示，火勢蔓延迅速原因很可能是化學原料直接置放於地面層，並沒有保護措施，火勢一起便席捲整棟建物。孟國史上最嚴重工安意外發生在2013年，當時一家成衣工廠倒塌，壓死1100多人。這家包裝廠的主要客戶是外國菸草與食品公司。孟國史上最嚴重工安意外發生在二○一三年，當時一家成衣工廠倒塌，壓死一千一百多人。