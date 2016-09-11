| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

孟加拉工廠惡火 25死70傷

2016-09-11

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕孟加拉首都達卡近郊一處工業區10日發生重大工安意外，一座包裝廠因鍋爐爆炸引發大火，已造成至少25人死亡、70人受傷。獲救工人表示，鍋爐爆炸威力強大，整棟4層樓廠房迅速崩塌。警方表示，火勢蔓延迅速原因很可能是化學原料直接置放於地面層，並沒有保護措施，火勢一起便席捲整棟建物。孟國史上最嚴重工安意外發生在2013年，當時一家成衣工廠倒塌，壓死1100多人。這家包裝廠的主要客戶是外國菸草與食品公司。孟國史上最嚴重工安意外發生在二○一三年，當時一家成衣工廠倒塌，壓死一千一百多人。

廣告
  • 孟加拉首都達卡近郊一座包裝廠因鍋爐爆炸引發大火，已造成至少二十五人死亡、七十人受傷。（歐新社）

    孟加拉首都達卡近郊一座包裝廠因鍋爐爆炸引發大火，已造成至少二十五人死亡、七十人受傷。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：孟加拉工廠惡火 25死70傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.