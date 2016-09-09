遭死亡威脅 香港票王朱凱迪報警

2016-09-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕以八．四萬票當選香港立法會議員的「票王」朱凱迪八日向警方報案，指他在投票前即接獲暴力威脅，選後威脅更到了「威脅性命的程度與家人的安全」。倡議香港民主自決的他說，選舉結束後，他與家人再也沒有回家過夜。他也說，他相信威脅來自香港。

香港網媒「香港01」報導，九月四日投票當天，朱從早上七點出門，就被兩輛房車跟蹤，並有男子在街旁對他拍攝。「香港01」記者在目睹其中一輛車的跟蹤過程，該車遭警方攔查，經查證，黃姓車主前科累累。

八日許多群眾在灣仔警察總部外聲援朱凱迪，高呼「我們都是朱凱迪」、「打倒政治暴力」等口號，此外，當選立法會議員的劉小麗、羅冠聰、梁國雄，及棄選的民主派候選人司馬文、香港眾志秘書長黃之鋒也到場力挺。

陪同朱凱迪向警方報案的律師韋智達（Michael Vidler）說：「基於政治動機，而對民選代表進行威脅或暴力，是直接攻擊法治與民主。」