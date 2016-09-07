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4578酒杯骨牌 杜拜第130項金氏紀錄

2016-09-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕經過五個月籌備，杜拜賀德爾（Huddle）運動燒烤酒吧的工作人員，將六一四八杯威士忌小酒杯排列於裝滿能量飲料的較大啤酒杯上，以骨牌方式連續讓威士忌注入啤酒杯，五日深夜成功締造四五七八杯威士忌杯以骨牌方式倒下的「酒杯骨牌」世界紀錄，打破二○一三年在巴哈馬創下的四一○七杯紀錄，也拿下杜拜的第一三○項金氏紀錄。杜拜及其所屬之阿拉伯聯合大公國共擁有一六六項世界紀錄，稱霸中東。

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  • 杜拜某酒吧用四五七八杯威士忌杯以骨牌方式倒下，打破「酒杯骨牌」金氏世界紀錄。（美聯社）

    杜拜某酒吧用四五七八杯威士忌杯以骨牌方式倒下，打破「酒杯骨牌」金氏世界紀錄。（美聯社）

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