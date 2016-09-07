日關西機場員工爆麻疹 多為年輕人

2016-09-07

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本關西國際機場近日爆發員工集體感染麻疹疫情，包括診察的醫療人員在內，至少有卅五人感染。日本國立傳染病研究所懷疑，病毒應是旅客境外感染移入。

日本媒體報導，一名在國際航班服務台工作的廿多歲女性八月九日出現發燒症狀，由於並未出疹，因此未被診斷出麻疹感染。該名女子四天後退燒銷假上班，引發後續一波大感染，十七日後陸續有人發病，至五日共有卅二名廿至卅九歲的機場員工確定感染，另有三名醫生及急救人員發病。

據報導，麻疹病毒透過空氣、飛沫及接觸傳染，傳染力極強，潛伏期約十天。防疫單位追查首例發病女性的感染途徑，研判她可能在七月底感染，並根據後來通報的案例發現，當時除了她之外，還有三名非機場工作人員也在隨後不久發病，其中一名十九歲男子十四日前往千葉幕張參加演唱會，八月底還有另一名前往幕張參加動漫展的男生發病。

國立傳染病研究所室長多屋馨子表示，日本國內的本地麻疹病毒去年三月已被世界衛生組織（ＷＨＯ）認定「處於被清除狀態」，因此她研判這波感染的病毒應為境外移入。防疫單位採集七月底在關西機場遭感染的四名患者樣本，發現他們感染麻疹病毒的基因與中國流行的病毒同型。

由於日本已多年未出現麻疹流行疫情，許多年輕人並未接種麻疹疫苗，因此一旦爆發，多半是年輕人被感染。大阪府醫療對策課參事木下優指出，目前疫情雖暫趨平息，但八月下旬被傳染者經過潛伏期後病發，可能會再次出現發病高峰。