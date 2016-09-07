歐巴馬允撥28億 助寮國清除未爆彈

2016-09-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統歐巴馬六日訪問寮國首日，宣佈將提供九千萬美元（約廿八億台幣）給寮國，加強協助清除越戰遺留下的未爆彈。歐巴馬是首位現任美國總統到訪寮國，被譽為具有劃時代的意義；他在六日談話中並未正式為半世紀前由美國中央情報局（ＣＩＡ）主導的秘密戰爭道歉，但是承認戰爭所造成的傷痕至今仍遺害寮國人民，美國「有道德義務」協助療傷止痛。

沒為戰爭道歉 認有道德義務

一九六四年到七三年間，美國為了切斷越共補給線密集轟炸，使寮國成為人均被轟炸數量最高的國家，戰爭遺留的未爆彈至今仍傷害寮國人民，也困擾美國與寮國雙邊關係。

美軍當年投下逾200萬噸炸彈

歐巴馬六日在永珍向包括共產黨領袖、學生和僧侶等一千多人發表演說，他並未正式道歉，但是帶著「和解精神」宣佈協助寮國處理未爆彈的經費將加倍，三年共提供九千萬美元。他說，「鑑於我們在這裡的歷史，我相信美國有道德義務協助寮國療傷止痛」。過去廿年來華府已向寮國提供一億美元援助。

歐巴馬說，美國在越戰高峰時期，在寮國投下超過兩百萬噸的炸彈，多於二次世界大戰期間在德國與日本所投下的炸彈數量；但是即使到今天，許多美國人都還不知道美國在這裡所留下的致命遺緒。他說，「那場衝突再次提醒世人，不論出於任何理念、有什麼目的，戰爭都帶來極大苦難」。

六日稍早，歐巴馬這位美國首位後越戰世代總統與出身寮國共產黨革命運動的總書記沃拉吉（Bounnhang Vorachith）會面，華府力促寮國當局協助找出三○一名失蹤美軍戰士遺骸。

歐巴馬向寮國發出的和解訊息，一如他在越南所行，希望未來更深入與此區域諸國打交道，這些動作凸顯他在外交、軍事上重新著重亞洲的政策，以抗衡中國在東南亞的勢力。

談到美國對亞太地區的重視，歐巴馬說，「它反映出根本國家利益」，「我們的立場更堅定，並且釋放出清楚訊息：身為太平洋國家，我們留在這裡。不論時局好或壞，你都能依靠美國。」

「大國不該頤指氣使」暗批中國

他重申，重返亞洲並非針對中國，但是也表明美國會支持東南亞國家抵抗北京主宰南海，「我們相信，較大國家不該對較小國家頤指氣使，所有國家都應該照同樣的規範走」；「在這整個區域，包括東海、南海，美國將持續在國際法允許下的飛行、航行和作業，並且支持所有國家也如此行」。

歐巴馬將在寮國參加八日舉行的東南亞國協領袖峰會，美聯社報導，峰會宣言不太可能提到菲律賓提出的南海主權仲裁案仲裁結果，以避免陷入美中的「代理人戰爭」，但是將會不點名的表達對南海填海造陸工程的強烈關切。