聯合國人權高級專員 批川普兜售恐懼

2016-09-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國人權事務高級專員扎伊德（Zeid Ra’ad Al Hussein）五日點名批評美國共和黨總統候選人川普、荷蘭極右派自由黨（PVV）黨魁懷爾德斯（Geert Wilders）等民粹政客兜售恐懼，呼籲採取行動遏止這些「煽惑人心的政客以及政治幻想者」。

荷極右政客 矢言關清真寺

扎伊德在設於荷蘭海牙的非營利「和平正義與安全基金會」（PJS）成立儀式上表示，他自己是具有多族裔血統的白人穆斯林，他的角色是「要在各地捍衛和促進每一個人的人權」，「同時，我也很生氣，因為懷爾德斯的謊言和似是而非的論調、操弄和兜售恐懼」。

民調支持度保持領先的自由黨上個月推出明年三月大選的競選政綱，矢言「關閉清真寺、伊斯蘭學校、查禁可蘭經」等措施，反轉荷蘭的「伊斯蘭化」。

扎伊德抨擊自由黨這些提案，指懷爾德斯與美國的川普、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、法國極右派「民族陣線」領導人瑪琳．勒班（Marine Le Pen）、以及英國脫離歐盟運動領導人法拉吉（Nigel Farage）有許多共同點，這些人也與伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（IS）擁護的意識形態有相似之處，利用「似是而非和過度簡化的論調」餵養每個人的「焦慮」恐懼。

他說，「提供一套對於你鎖定的受眾族群來說是幻想的論調，讓他們感覺良好」，這是一種非常簡單的操作手法，但是，這套論調「對其他人來說卻是令人驚駭的不公義」；他不把民粹政客為達個人政治目的煽惑人心作為，與伊斯蘭國「殘暴且令人作嘔」之行為劃上等號，但是，兩者宣傳伎倆相似，皆從令其他人受苦中蒙利。

扎伊德警告，目前世局有「變成充滿仇恨氛圍」之虞，「我們必須從這種軌跡中拉回」；他疾呼人們勇於發聲、「畫出界線」，「我們要繼續坐視這種偏執成為司空見慣嗎？」

對此，懷爾德斯反批扎伊德是「大白痴」，「這是另一個廢掉聯合國的好理由」、「伊斯蘭和自由是不相容的。」

墨國議員提案 廢墨美條約

另外，針對選戰中常有反墨西哥移民論調的川普，墨西哥左派參議員皮特（Armando Rios Piter）六日提案，若川普當選美國總統，墨國就將重新檢視七十五項雙邊條約，甚至考慮予以廢除；這些條約包括一八四八年結束美墨戰爭的和平條約，墨國根據該條約將當時大半領土割讓給美國，包括現今之加州、內華達州和猶他州。