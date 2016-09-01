罕見強颱襲日 安養院發現9遺體
2016-09-01
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本氣象觀測史上第一個從北陸太平洋沿岸登陸的強颱「獅子山」，破紀錄的雨量造成北海道及東北地區多處決堤、淹水等災情。日本放送協會（NHK）報導，至少有11人死亡、3人失蹤，其中包括在岩手縣岩泉町一家老人安養院內發現了9具遺體。
獅子山在當地時間8月30日傍晚6點從岩手縣大船渡市附近海岸登陸，晚間9點從青森縣離陸，進入日本海，31日凌晨轉為溫帶低氣壓。
由於這個史上罕見的怪颱夾帶了豐沛的雨量，東北及北海道部分地區一天內的降雨量，遠遠超過往年8月整月份的平均降雨總量，其中北海道上士幌町24小時內觀測到雨量高達312毫米。
豪雨造成河水暴漲，國土交通省初步統計，北海道與岩手、青森縣共計8個水系17條河川發生堤防潰決或淹水的災情。洪水沖垮橋樑、湧入住宅區，數百居民受困，也造成多人死傷。
災區已11死 自衛隊救災
報導指出，31日上午岩手縣警方在淹水嚴重的岩泉町乙茂地區調查災情時，在河畔一所老人安養院內發現了2男7女的9具遺體，當局先前從這家安養院內救出85名老人和員工，但仍有9人逃生不及慘遭溺斃。空拍畫面顯示，安養院已經有一半埋在泥漿中。
另外，警方也在岩泉町小本川河岸發現1名男性遺體、久慈市也有1名老婦在30日晚間遭大水溺斃。
北海道地區則有3處橋樑遭大水沖垮，共6輛汽車落入河中，其中有人自行從車中脫困，但仍有3人下落不明。南富良野町和帶廣市因河川決堤，約200名居民被困，北海道政府已請求自衛隊前往南富良野町等4個町救災。
為因應這次強颱，提早從非洲趕回日本的首相安倍晉三已下令相關省廳全力救災，官房長官菅義偉在31日的例行記者會上也表示，北海道和岩手縣知事要求支援，政府派自衛隊到災區搶救。
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