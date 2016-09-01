中國辦G20愛面子 砸重金營造「蘇杭之美」

2016-09-01

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕上有天堂，下有蘇杭，為了此次「G20」高峰會，地主城市杭州在政府全力支援下營造蘇杭之美，工廠暫時關廠以確保空氣乾淨，居民額外給假七天、同時城外旅遊獲折扣，為的都是「當好東道主」。

英國「衛報」報導，杭州居民除額外獲假七天，而且中央發下一百億人民幣補貼，到外地旅行便可申請補貼，目的在確保杭州市內交通不至於擁擠；外地民工也因官方籌劃「G20」準備工作，「暫時」停工離城。高峰會場附近掛出標語「掃除四害為峰會作貢獻！」此四害所指的是蟑螂、蚊子、蒼蠅與老鼠。

「衛報」評語，「中國好面子的領導人已經下令這個東部城市改善市容，花數億英鎊種樹、關閉工廠，新建高速公路和住宅，確保來訪客人帶著好印象回去。」當局拒絕透露改造杭州這個六百萬人口都市基礎建設的成本。

衛報報導，杭州異議人士鄒偉（Zhou Wei，譯音）向衛報表示，警察已經禁止所有地方活動，以免損及共產黨形象，地方當局也下達不許接受外國媒體採訪之禁令，並下令教堂關門。衛報引述經營建築零件的商店店主表示，正因民工「暫時」受命離城，「生意全停了，還是關門吧。」

杭州以東一百五十公里的寧波，當局也派直升機鳥瞰巡邏，確保沒有工廠排放廢氣，當地人士接受衛報採訪表示，「空氣是很乾淨沒錯，但是這有代價的。」杭州饅頭山社區書記鄭鴛鴦則表示，「過去（饅頭山社區）很髒、沒有秩序、貧窮，如今全都改變了，『G20』好像接待貴客來訪，人民當然開心了。」