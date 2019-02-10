曾擬提名泰國長公主選總理 泰愛國黨恐遭解散

2019-02-10 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕泰愛國黨（Thai Raksa Chart）日前推舉泰國長公主烏汶叨（Ubonrat Ratchakanya）出馬競選總理，但因泰王反對而取消。該政黨可能將被禁止參加3月的大選，一名活動人士今（10）日表示，他將提出請求解散該黨的請願書。

《路透》報導，泰國選舉委員會週一將與開會審查67歲烏汶叨公主的候選資格。烏汶叨公主週五宣布將代表與流亡前總理塔克辛家族關係密切的泰愛國黨角逐總理大位，震驚了泰國社會。數小時後烏汶叨公主的弟弟、現任泰王瓦吉拉隆功公開譴責，並發聲明強調王室成員進入政壇是「不恰當的」。

雖然選委會要到週五才會裁定公主的候選資格，但選委會不太可能無視泰王聲明。

泰國憲法維護協會秘書長柬亞（Srisuwan Janya）今日表示，他將提交一份請願書，請求取消泰愛國黨的參選資格，「王室聲明明確地表示該黨違反了選舉法」。他也將向選委會提出申訴，要求其建議憲法法院解散泰愛國黨。

泰愛國黨拒絕對此發表評論，該黨表示，它將接受泰王的聲明並「向大選舞台前進，為國家解決問題」。

泰愛國黨（Thai Raksa Chart）日前推舉泰國長公主烏汶叨（Ubonrat Ratchakanya）出馬競選總理。（路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/