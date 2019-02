新疆人權危機緊迫！郭文貴麻吉向美獻策「制裁王岐山」

2019-02-10 15:54

〔即時新聞/綜合報導〕中國近年來在新疆大規模關押維吾爾族人等少數民族,引起國際關注,長期抨擊中國的美國參議員盧比歐(Marco Rubio)近日批評,美國政府竟沒有對任何中國政府官員採取制裁手段,中國流亡富商郭文貴的好友、美國知名對沖基金經理人巴斯(Kyle Bass)也發推文贊同其觀點,並呼籲美國必須制裁中國國家副主席王岐山等中國高官。

共和黨籍參議員盧比歐8日在推特上引述美國《自由亞洲電台》報導表示,中國秘密轉移大批維吾爾族人和穆斯林到新疆以外的監獄,然而,在媒體對新疆大規模拘留議題已進行長達2年的報導後,美國政府卻還沒有制裁任何中國政府或中國共產黨的官員,實在讓人不解。

曾在2008年金融海嘯精準做空次貸而一戰成名的美國對沖基金經理人兼海曼資本(Hayman Capital Management)創始人巴斯(Kyle Bass)9日引述盧比歐推文說:「美國必須制裁王岐山和所有負責新疆集中營的中國共產黨成員,為什麼其它美國參議員和國會議員都沒有像魯比歐那樣有力的提出這個問題呢?」

The United States must sanction wang qishan and all chinese ccp members responsible for The Xinjiang concentration camps. Why aren’t other US Senators and Members of Congress raising the issue as forcefully as Rubio? #china @SecPompeo @SenatorRubio https://t.co/zYbEKQMzwG