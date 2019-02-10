97歲澳門賭王何鴻燊驚傳病危 各房妻子女接連探望

2019-02-10 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕澳門賭王何鴻燊驚傳健康出現問題，傳出大年初四（8日）傍晚被轉入養和醫院加護病房，各房太太和子女接連到院探望。對於病危傳聞，何鴻燊的三房太太陳婉珍9日下午否認，並表示何鴻燊「休養中」、人也有精神。

綜合港媒報導，現年97歲的何鴻燊近年已極少露面，去年底因為健康問題入住香港養和醫院，本月8日傍晚突然傳出身體器官衰竭，隨後更有消息指，醫生囑咐何家人不要離開醫院，之後多名家族成員接連到院探望，更包括鮮少露面的大房子女。

但何家人面對媒體追訪皆否認何鴻燊轉入加護病房救治，三房太太陳婉珍昨日表示何鴻燊正在休養也能進食，強調何的身體沒事，有精神還能聊天，直言病危消息隔一段時間就會突然傳出。

何鴻燊的三房兒子何猷啟也表示父親的身體沒問題、很好，四房人輪流到院探望是「因為新年」。

據港媒指出，何鴻燊2009年在家跌傷頭部，送院搶救後住院長逾100天，至今10年來不時進出養和醫院。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/