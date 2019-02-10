日本鹿兒島縣發生芮氏規模4.8地震 未引發海嘯警報

2019-02-10 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州鹿兒島縣於當地時間今日下午2點38分發生一起芮氏規模4.8的地震，目前並沒有引發海嘯之疑慮。

日本氣象廳指出，這起芮氏規模4.8的地震震央位於奄美大島近海，震央深度為40公里，各地最大震度為鹿兒島縣奄美大島北部震度4、鹿兒島縣奄美大島南部震度3。

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