委國陷人道危機！馬杜羅狠拒外界救援 下令用貨櫃封鎖橋樑...

2019-02-07 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉危機持續延燒，人民陷入水深火熱。如今馬杜羅政府下令，封鎖連接委內瑞拉與哥倫比亞的橋樑，阻止外界運送人道救援物資。

《CNN》報導，準備運送至委國的物資是由反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）向國際社會號召，要用來應付國內嚴重的經濟危機。此舉遭馬杜羅強力反對，稱「我們不是乞丐」，下令軍隊在哥倫比亞邊境城市庫庫塔的橋上設置油罐、貨櫃等障礙物，將道路完全阻絕，不讓車輛進出。

瓜伊多獲以美國為首的多個美、歐國家承認，人道救援需求亦受到各國響應。加拿大總理杜魯道宣布捐助4040萬美元、德國也承諾提供686萬美元物資、美國國際開發署（USAID）也在國家安全顧問波頓宣布投入人道救援後著手準備物資。

瓜伊多當地時間週一表示，委內瑞拉目前的局勢相當危及，人道救助很快就會湧入，批評馬杜羅無視國家糧食、藥品短缺的現實。瓜伊多週三再次向目前仍效忠馬杜羅的軍隊喊話，讓救援物資能夠從哥倫比亞進入，同時呼籲國民拒絕馬杜羅政府的統治。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/