明星外流到中國 美媒：台灣除夕節目變冷清...

2019-02-06 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕與往年一樣，2019年的中國央視春晚上，出現了多位台灣演藝明星，有美媒報導，儘管今年出現在央視春晚的台灣藝人比去年少，但仍有台灣民眾抱怨，由於藝人都到中國發展，使得台灣的除夕節目變得很冷清。

《美國之音》5日報導，費玉清、楊宗緯、林志炫、劉謙、林志玲等人是2019年央視春晚上的台灣面孔；2018年，則有周杰倫、蕭敬騰、周渝民等近十位台灣藝人登上央視春晚。

報導稱，來自台北的民眾溫迪抱怨道，以往除夕夜，台灣人的傳統是吃年飯、發紅包以及看電視，但近年來隨著台灣藝人外流情況嚴重，台灣的本土節目已經越來越寡淡，她已經5、6年沒有在除夕夜觀看台灣電視台的除夕特別節目了，「因為這些我們以前耳熟能詳的藝人，我們覺得很好的這些藝人，現在都已經跑到中國去了」。

報導指出，相較於台灣，中國的龐大市場對藝人而言有巨大的吸引力，不僅是春晚，平時的綜藝節目也可以看到台灣藝人外流的趨勢。曾有台灣節目製作人表示，中國的影視娛樂圈近年來發展飛速，節目製作投資大、需求量大、酬勞較高，都是吸引台灣藝人到對岸去賺錢的原因。

《美國之音》認為，台灣藝人外流到中國發展的趨勢，看來還會繼續下去。

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