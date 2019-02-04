升高施壓 歐洲9國承認瓜伊多為委內瑞拉總統

2019-02-04 23:55

〔中央社〕歐洲9個國家今天宣布，承認反對派領袖瓜伊多為委內瑞拉臨時總統；這些歐洲國家加入美國承認瓜伊多的行列，加大全球對委內瑞拉總統馬杜羅社會主義政府的施壓。

歐洲國家限令馬杜羅（Nicolas Maduro）舉行新總統大選的8天期限屆滿，因此法國、西班牙、德國、英國、葡萄牙、瑞典、丹麥、奧地利和荷蘭陸續承認瓜伊多（Juan Guaido）為臨時總統。

馬杜羅拒絕提早舉行總統大選，並表示這些歐洲國家統治者盲目追隨美國總統川普的腳步。歐美國家指控馬杜羅獨裁統治，導致這個擁有3000萬人口的石油輸出國家組織（OPEC）成員國家經濟殘破。

委內瑞拉國民議會（National Assembly）議長瓜伊多上個月自行宣布為臨時總統，此舉讓國際強權立場分裂，也引發委內瑞拉人民走上街頭。

川普立即承認瓜伊多，但歐洲聯盟（EU）國家態度相對比較謹慎。

挹注數以十億美元計投資的俄羅斯和中國，支持馬杜羅，延伸它們與美國的地緣政治拔河。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）說：「從今天開始，我們將不遺餘力地幫助所有委內瑞拉人民實現自由、繁榮以及和諧。」他敦促委內瑞拉舉行公平選舉，並呼籲對委內瑞拉提供人道援助。

英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）表示，委內瑞拉人民蒙受的磨難已經夠了。他說：「必須終結竊盜統治的馬杜羅非法政權的壓迫。」

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