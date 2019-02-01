雞的報恩！母雞路邊落難被救 固定下蛋答謝恩人

2019-02-01 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本一名女子與友人開車，看見一隻母雞坐在馬路中間發呆，馬上回頭把她抱上車，以免被後面來車撞到。女子將母雞帶回家，與丈夫亞當（Adam）一起將她飼養在後院，取名為「咕咕」（Buk Buk）。現在咕咕每週會下5顆蛋，網友直呼簡直是「雞的報恩」。

墨爾本一家鳥類專門的動物醫院Bird Vet Melbourne在粉絲專頁上分享了這個故事，咕咕是這家醫院的客人。飼主表示，當時她看見咕咕在馬路上呆坐不動，開車的朋友彼得（Peter）立馬迴轉，趕在下一台車來之前將咕咕抱進車內。她補充道：「我把她安放後座的一個盒子裡，就帶回家了。我猜牠是從要前往屠宰場的卡車上掉下來的。」

飼主表示，咕咕現在住在後院，有時候也會爬上沙發。平常咕咕就跟在她的主人們後面，在後院繞來繞去，甚至會坐在她的窩裡，和經過的鸚鵡嘰嘰喳喳地「聊天」。咕咕現在每週會下5顆蛋給飼主夫妻倆吃，網友聽聞直呼溫馨，簡直是「雞的報恩」。

這則故事讓很多網友感到非常窩心，紛紛表示「你們能夠遇見彼此真好」、「難怪她會用雞蛋報答你，能遇見你是多麼幸運。」贊同飼主的善良作為。獸醫院的菲爾（Phil）醫師亦說：「我真喜歡這個故事，那個從未走過草地、未見過太陽、即將被屠宰的無辜生命，就剛好這樣被你拯救了。這讓我對人性重拾了信心。」

澳洲一名女子救了在馬路上發呆、險遭車撞的母雞，並將她帶回家飼養，取名為「咕咕」（Buk Buk）。（圖片取自Bird Vet Melbourne粉絲專頁）

咕咕現在已經恢復為一隻健康的母雞了，每週都會下5顆蛋，簡直是「雞的報恩」。

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