《延禧攻略》禁播卻被國台辦吹噓 中網友狠酸雙重標準

2019-01-30 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國古裝劇《延禧攻略》被大學學測國文科入題，中國國台辦發言人馬曉光今天在記者會上宣稱，「兩岸同胞都是中國人，中華文化是我們共同的根和魂。」但此劇已被中國政府明令禁播，國台辦此番言論被中國網友狠酸，批評中國政府雙重標準，「國台辦跟廣電局思想不同步」。

對於大學學測國文科將《延禧攻略》入題，馬曉光今天在中國國台辦例行記者會上說，「兩岸同胞都是中國人，中華文化是我們共同的根和魂。近些年來，中國優秀影視劇在台灣受到了觀眾熱捧，產生了廣泛影響，這是很自然的事。」

事實上，中國政府最近鎖定去年熱播的宮廷鬥爭劇，在官媒上列舉宮鬥劇的「5大罪狀」，包括各種爾虞我詐、勾心鬥角情節，與社會主義相牴觸等。據了解，中國各大電視台已於本月26日起全面停播，並禁播所有宮鬥劇。

中國網友質疑政府已經將宮鬥劇禁播，卻又吹噓《延禧攻略》，根本就是雙重標準，「廣電不是說這玩意是宮鬥，宣傳的價值觀不對得撤檔麼，怎麼搖身一變就成根和魂了？」、「之前還在說，各衛視要全面封禁宮鬥劇，現在又因為在台灣紅火而有點驕傲了？」、「你們真是雙標」、「前2天還在批鬥宮廷劇，現在又...黑人問號？」、「怎麼自己禁播自己的優秀影視劇？」、「然後我們這邊，停播了」。

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