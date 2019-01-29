客製化感冒？ 二手衛生紙要價2400元賣到斷貨

2019-01-29 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯一家名為Vaev的新創公司，推出一項令網友震驚的產品，主打故意讓人感冒，「訓練」免疫系統以提升免疫力。它就是「別人用過的衛生紙」，標價79.99美元（約新台幣2400元），商品推出即銷售一空，現在甚至呈現缺貨狀態。

綜合外媒報導，這款Vaev面紙的官網 說明指出，該公司「深信人類打過噴嚏的面紙遠比打針和藥物安全」，產品甚至附上34歲創辦人尼森（Olicer Niessen）的親筆說明，認為這項產品能讓人「自己控制感冒的時間」。

尼森接受《時代雜誌》採訪時說：「這個概念非常簡單，就是你選擇這個時間點感冒，那麼下次在別的時間點你就不會因為同一種病而受苦。」他反問記者：「那種自由、那種能夠選擇的奢華感，在這個時代，我們能夠客製化任何東西，那何不客製化自己想要的感冒時間？」

各界雖對這個產品的來源、安全性感到質疑，如亞利桑那大學微生物及環境科學教授格巴（Charles Gerba）表示：「這並不是病毒的運作原理，光是鼻病毒就多達200多種，消費者根本不可能知道他拿到的是什麼病毒。」但這仍沒有阻止商品的賣出，目前Vaev面紙銷售一空，呈現缺貨狀態。

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