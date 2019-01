射EMP核彈癱瘓台灣！ 美國會報告驚爆中國新武器…

2019-01-26 00:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國國會最近新釋出一份調查報告,內容提到中國在對台戰爭當中,有機會動用新式「電磁脈衝核彈」,用來癱瘓全台灣的電力系統,讓台軍無法組織反擊或抵抗,同時防止美國航母介入台海戰爭。

根據《華盛頓自由燈塔》報導,美國國會釋出「電磁脈衝核彈攻擊方案暨聯合軍種網路戰」(Nuclear EMP Attack Scenarios and Combined-Arms Cyber Warfare)報告,當中表明電磁脈衝核彈在目標區域30公里以上高空爆炸時,伽瑪射線會撞擊空氣中的氧、氮原子,產生強大的電磁場,造成爆炸範圍底下的電網、基礎設施大斷電。

新報告指出,中國在台海戰爭可能使用這項新式武器,讓全島陷入黑暗,同時也可防範美軍組織航母艦隊防衛台灣,目前握有這項技術的國家還有俄羅斯、北韓和伊朗,美方並未製造這種武器,台灣與日本「嚴重依賴易受環境影響的電子產品」,因此,若北韓動用這項武器,也能癱瘓全日本。

新報告作者、前美國中央情報局(CIA)官員彼得.普瑞(Peter Pry)指出,「美國特別容易受到這種新型戰爭的影響,因為我們已經開始依賴訊息系統化和數據化等技術了」,「軍隊大部分的傳令都是透過網路進行的,我們是技術最先進的國家,因此最容易受到攻擊,令人吃驚的是,我們的敵人並不認為電磁脈衝攻擊是核戰的一種」。

報告由已解散的美國威脅評估委員會(Commission to Assess the Threat to the United States from Electromagnetic Pulse Attack)執筆,撰寫於2017年7月,是委員會第13次,也是最後一次撰寫的報告,經過冗長的安全審查,於上週公布。

