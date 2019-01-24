得流感神智不清 日女上班途中跌入鐵軌遭輾斃

2019-01-24 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本境內流感疫情肆虐，近日傳出流感患者因身體不適，昏倒跌落月台，慘遭列車輾斃的情形發生。專家提醒，患者應在家靜養，以免發燒後神智不清，造成意外發生。

綜合日媒報導，東京警視廳指出，22日上午9點半，有名37歲的女性上班族在東京都目黑區的東京地鐵日比谷線的中目黑站，準備搭車前往公司。不料女子突然昏倒，跌入軌道，遭到列車當場輾斃。

目擊民眾表示，當時女子咳嗽不止，神情呆滯的徘徊在月台上，之後就掉落鐵軌了。警方事後替女子進行解剖，發現女子體內有流感病毒，研判女子是因流感導致身體不適，才不幸失足掉落軌道。

同日下午，埼玉縣也傳出流感病患墜樓意外。埼玉縣鶴島市教育委員會指出，1名罹患流感的小六男童從自家公寓3樓跌落，先是掉落在車庫屋頂，才墜落到地面，所幸無生命危險。

據《朝日新聞》報導，群馬縣前橋市的特別養護老人中心「Eimei」亦傳出35名入住老人集體感染流感，其中5名83歲至98歲病患亡故，全數死因雖歸為衰老、肺炎等，然市保健所表示：「縱使不是直接性的死因，也不能否認流感與此事的關連。」

川崎市健康安全研究所所長岡部信彥提醒，病患發燒後會神智不清，應在家靜養，且要有家屬陪伴，觀察病情，不要讓病患單獨在家。他強調，得過流感也有可能感染其他類型病毒，記得多洗手、戴口罩來預防流感。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/