從空氣到水都不乾淨！澳網指定中國瓶裝水選手嗆拒喝

2019-01-24 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕澳網公開賽在墨爾本如火如荼進行中，但大會指定用水連續2年選用中國品牌「百歲山（Ganten）」引發社會不滿，澳洲人普遍認為中國從空氣到水質都有嚴重的污染問題，更有選手揚言拒喝。

綜合外媒報導，澳洲記者瑞秋．芭克珊卓（Rachel Baxendale）在推特中寫道，「剛剛在網球場買了1瓶水，原來『澳網公開賽的官方水』是中國的，在什麼樣的宇宙會讓我們需要進口中國瓶裝水？」，但這已經是大會連續2年使用中國品牌「百歲山（Ganten）」作為指定飲用水。

澳洲參議院議員、前運動員達倫．希奇（Derryn Hinch）也在該篇貼文下方，留言回答記者的問題，他透露中國百歲山每年贊助數百萬美元給澳網公開賽，還爆料此合約一簽就是5年；澳網公開賽去年曾指出，百歲山是「優質品牌」，為拓展賽事在全球的影響力，積極接洽全球合作夥伴關係。

為抵制中國包裝水，瑞秋．芭克珊卓指出，明年的澳網公開賽不需出現瓶裝水，可改以噴泉式飲水台，或自備水瓶；《香港醬聞》指出，更有澳網選手透露不想喝下中國進口水，過去該賽事選用法國瓶裝水均未曾出現抵制現象，原因在於澳洲人認為中國污染嚴重。

瑞秋．芭克珊卓推特全文

Just bought a bottle of water at the tennis. Turns out the "official water of the @AustralianOpen" is Chinese. In what universe do we need to import bottled water? pic.twitter.com/HGYDqoawRr — Rachel Baxendale （@rachelbaxendale） 2019年1月14日

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