從空氣到水都不乾淨！澳網指定中國瓶裝水選手嗆拒喝

2019-01-24 17:44

〔即時新聞/綜合報導〕澳網公開賽在墨爾本如火如荼進行中,但大會指定用水連續2年選用中國品牌「百歲山(Ganten)」引發社會不滿,澳洲人普遍認為中國從空氣到水質都有嚴重的污染問題,更有選手揚言拒喝。

綜合外媒報導,澳洲記者瑞秋.芭克珊卓(Rachel Baxendale)在推特中寫道,「剛剛在網球場買了1瓶水,原來『澳網公開賽的官方水』是中國的,在什麼樣的宇宙會讓我們需要進口中國瓶裝水?」,但這已經是大會連續2年使用中國品牌「百歲山(Ganten)」作為指定飲用水。

澳洲參議院議員、前運動員達倫.希奇(Derryn Hinch)也在該篇貼文下方,留言回答記者的問題,他透露中國百歲山每年贊助數百萬美元給澳網公開賽,還爆料此合約一簽就是5年;澳網公開賽去年曾指出,百歲山是「優質品牌」,為拓展賽事在全球的影響力,積極接洽全球合作夥伴關係。

為抵制中國包裝水,瑞秋.芭克珊卓指出,明年的澳網公開賽不需出現瓶裝水,可改以噴泉式飲水台,或自備水瓶;《香港醬聞》指出,更有澳網選手透露不想喝下中國進口水,過去該賽事選用法國瓶裝水均未曾出現抵制現象,原因在於澳洲人認為中國污染嚴重。

瑞秋.芭克珊卓推特全文

Just bought a bottle of water at the tennis. Turns out the "official water of the @AustralianOpen" is Chinese. In what universe do we need to import bottled water? pic.twitter.com/HGYDqoawRr