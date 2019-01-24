習近平提中共2019年「7大風險」專家分析習為何緊張...

2019-01-24 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前發表談話，提出了中共面對的「七大風險」，習近平在新年一開始就有危機意識引起外界關注，專家認為，除了「逢九必亂」的歷史規律，讓中共高層緊張，另外今年是中共建國70週年，集權國家很少有超70年的壽命，70年大限也引起中共危機感。

根據《美國之音》報導，習近平週一在北京對中國各省市自治區黨政軍主要負責人發表中共面對的「七大風險」，包括政治風險、意識形態風險、經濟風險、科技風險、社會風險、外部環境風險、黨的建設風險。

外界好奇為何才剛進入2019年，習近平的風險意識就這麼強烈？香港資深媒體人程翔表示，由於過去每10年中國「逢九必亂」，且今年是六四事件30週年，或許是具有某種迷信色彩的心理因素，使中共高層2019年格外警惕。

另外，程翔提到，2019年又是五四運動100週年，圍繞五四「科學」和「民主」的精神，中共將要接受輿論檢驗。另外，今年又是中共建國70週年，集權國家很少有超過70年的壽命。

中國問題學者胡星斗則說，習近平說的確實是中國社會的危機，習近平說的七大風險，要擺脫這些危機，就要走一條健康發展的道路，就必須對目前社會性質做出準確判斷。

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