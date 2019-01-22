華盛頓可能用中國製地鐵車廂 美議員憂：恐有駭客干擾...

2019-01-22 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大軌道交通設備製造商「中國中車」（CRRC）集團，2014年起憑藉低價，取得美國4座大城市地鐵車輛的重大合約，今年則可能再奪華盛頓特區地鐵的新一代車輛標案。美國多名議員最近寫信給華盛頓地鐵公司，呼籲簽約前應先取得美國國防部等單位的批准。

綜合外媒報導，美國華盛頓都會交通局計畫採購新型地鐵車廂，很可能由「中國中車」標下合約，此事引起美國各界關注，近日美國參議員沃納（Mark Warner）和凱恩（Tim Kaine）卡爾丁（Ben Cardin） 和荷倫（Chris Van Hollen）聯合寫信給地鐵公司總經理威德菲爾德（Paul Wiedefeld），表達對中國車廂的擔心。

這幾名議員認為，新的車廂中恐容易受到駭客或其它形式的技術干擾，其中包括對自動列車、列車線路的控制和視頻監控等。

威德菲爾德回應則強調，雖然他們有責任在所有的採購合同中選擇最佳競爭者，但安全一直是他們考慮的首要問題。不過，他也認為，如果政府想要他們以更高價格購買來自其他供應商的車廂，聯邦政府也應補貼相關價差。

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