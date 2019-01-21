加拿大的逆襲！聯合美、澳搗破中國跨國賣淫集團

2019-01-21 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大最近正與中國關係緊張，多倫多警方恰巧與澳洲政府、美國聯邦調查局（FBI）攜手合作，搗破中國人為首的跨國賣淫集團，起出多達3萬名嫖客名冊，美方已要求將中國籍主嫌陳宗濤（音譯，Zongtao Chen）引渡至美國受審。

綜合外媒報導，3國警方在本月15日兵分多路，將中國跨國賣淫集團在國境內的各賣淫處所全數攻破，將陳宗濤與其他4名嫌犯逮捕歸案，同時銷毀逾500個該集團設置的皮條網站，警方同時在數據資料庫中發現3萬多個買春客的電話號碼，全是該集團經營的客戶群。

多倫多警方逮捕居住在當地的主嫌陳宗濤，並查出他與其他嫌犯從中國誘拐女性出國，在美國、澳洲、加拿大3國進行性交易，他們在每個目標城市內選定酒店、住宅大樓作為妓院，並在網站上刊登廣告，買春客藉由廣告指示留下聯絡方式，該集團旗下的皮條客以此聯繫他們，安排性交易的時間。

美方在2016年接獲多起匿名檢舉，有同個不法集團在美國各州提供買春服務，因此聯邦調查局出動偵查，奧瑞岡州承辦檢察官威廉斯（Billy J. Williams）提到，被拐騙出國的中國女性相當無助，在美因語言障礙、陌生環境無法對外求救；目前尚有1名人在中國廣州的嫌犯尚未落網，警方正在擴大追查。

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