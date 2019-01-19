規定學童必須裸體上課 日本幼稚園引熱議

2019-01-19 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣川崎市「第二Hikari幼稚園」（第二ひかり幼稚園）近日在推特上引發眾多日本人討論，因為校方以「用漢字和裸體來培育心靈」為由，要求學童大部分上課時間須赤裸上半身，只能穿著短褲和鞋子。

據學校網站指出，依校方規定，每年4月到10月，學童從進入校園到下午2點10分放學的這段期間，除非有生病或特殊狀況，否則皆須裸體上課；在氣候較冷的11月至隔年3月，學童能穿薄制服，但仍禁穿長袖、長褲、毛衣或外套等保暖衣服，若有學童能在這段期間維持裸體上學，就能獲得特別獎勵。

校方在網站寫明，「裸體教育」自1975年就開始推動，至今長達40多年，不只能協助學童增強抵抗力、鍛鍊身體機能、刺激頭腦發展，也能幫助學童脫離父母的過度保護，找回學童因現代文明而失去的力量。而且，許多家長就是看準這點入學，因此不會有不習慣的狀況。

不過，不少日本網友對學校的教育方針表示質疑，有人認為「這只是普通的兒童色情案件吧」、「讓孩子進去就讀的家長也很危險」、「教職員也該脫」；消息在台灣曝光後，也有網友表示「呼叫FBI」、「完了蘿莉控又要暴動了」，另外還有人分享類似經驗：「以前我幼稚園班導也要求大家跑步時不分男女脫光！只有我不照做，其他小孩還覺得我是異類……」

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