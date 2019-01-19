全球最萌博美狗病逝 1600萬粉絲心碎

2019-01-19 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專擁有1千6百多萬粉絲的超高人氣博美狗「Boo」今日上午去逝，飼主發文表示「心都碎了」，該文更引來大批粉絲湧入留言回應相當不捨。

Boo的臉書粉專在今日上午由飼主J.H.Lee感性發文寫道：「我會想你，直到我們再次相遇…。」他表示Boo在2006年春天加入他們家，此後Boo和另一隻狗狗Buddy成為了最好的朋友，他更表示直到Buddy於2017年過世後，如今Boo也因心臟病而病逝，終年13歲。

綜合媒體報導，J.H.Lee曾在2011年及2012年為有高人氣的Boo出版過2本書，包括《Boo全世界最可愛的狗狗》和《Boo可愛「小布」的都市生活大冒險》，內容記述Boo的相關生活，臉書社群上也有不少Boo的照片及影片。

消息一出，不少網友湧入Boo的臉書粉專，在該篇貼文底下留言「好捨不得」、「以後再也看不到Boo了」、「牠一定是天堂裡最可愛的小狗」，該文有2.2萬人留言，更有3.6萬人轉發，網友紛紛表露不捨。

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