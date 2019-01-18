找到了！10年挑戰風靡全球 「始作俑者」是他...

美國氣象學家連恩可能是「10年挑戰」的源頭。（圖擷取自「Meteorologist Damon Lane」臉書）

2019-01-18 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕最近社群媒體上吹起一股「10年挑戰」風潮，無論是一般民眾或是明星、政治人物，紛紛將自己2009與2019年的照片組合對比，讓大家一窺每個人在這10年間發生的變化。但凡事總有個源頭，究竟誰是第一個發起這項挑戰的網友？許多說法都指向一名美國氣象專家。

綜合媒體報導，「#10YearChallenge」（10年挑戰）的原形其實是「How Hard Did Aging Hit You Challenge」（歲月在你身上留下多少痕跡）。追蹤後發現，首位PO文的網友，是一名美國奧克拉荷馬州的新聞台氣象學家連恩（Damon Lane），發文時間是1月12日。

連恩當時在臉書上寫道，「我最喜愛這張照片的理由，是左邊那個傢伙不知道未來將經歷些什麼，他超出了當初所訂下的目標。右邊那個傢伙過著的人生，遠好過左邊那人所能想像的，然而，這只是開始而已。」

「10年挑戰」，在Instagram、Facebook反應熱烈，截至17日晚上8時，Instagram至少有276萬則貼文標上「#10YearChallenge」，內容也從原本的成長經歷回顧、秀自己凍齡、變美變帥，開始延伸出政治、環保議題的討論。

近來屢在社群媒體和網友互動的總統蔡英文，也PO出了自己的「10年挑戰」。09年的她身穿「反傾中 護台灣」的背心，內文簡短寫道「就這樣」，並標籤「辣台派」，獲得不少網友讚賞。

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