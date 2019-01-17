高中小情侶教室內「口愛」被拍 男友60秒就「繳械」

2019-01-17 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳一段影片，有對高中情侶下課休息時間竟在同學面前公然親熱，女學生當重替男友口交，火辣的景象立刻在臉書瘋傳，但網友也發現，男方才60秒就「繳械」了。

中國APP「QQ」上的影片被分享至臉書社團「記錄中國」，從中能見香港某高中教室內一對愛侶，男方靠著牆壁並用課桌椅當掩護，讓小女友面對自己且俯身愛護「小男友」，他不時用手掌壓女方頭部，示意她應該要再「深入一點」，女方的頭在全班同學面前上下起伏。

愛侶完全不在意當眾親熱，也沒有發現如此行徑已被同學錄下，影片末段男方逐漸彎腰，疑似快到最後關頭，接著他嘴巴張開發出一聲喘息，完事後小女友坐起身時，他趕緊將自己的小兄弟收到褲子裡，並親吻小女友殘留氣味的嘴部，以示鼓勵。

網友們看見影片後均感到相當不可思議，認為在上學時間出現親密行為「未免太超過」，但也有網友認為「反正只需60秒，下課時間的十分之一而已」，還有網友說，「自習吹簫技藝！真不愧是中國好兒女」、「好幸福的學生生活，好羨慕」、「好羨慕這些年代」。

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