大自然奇景！ 美緬因州河面出現巨大自轉冰盤

2019-01-16 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州韋斯特布魯克（Westbrook）一條河出現奇特自然景觀，水面上出現一個直徑近百公尺的巨大冰盤，還會自行旋轉，猶如外星人的飛碟降落在地球上。

綜合外媒報導，巨大冰盤出現在普利桑普斯科特河（Presumpscot River）的轉彎處，由於彎道水流較快，不停沖刷下，導致這塊斷裂的河面浮冰變成轉盤。

河流水力學專家戴利（Steven Daly）表示，他所屬的機構通長每年會收到1、2份關於旋轉冰盤的報告，但是通常沒有這麼大。

加州理工學院物理學教授李布列希特（Kenneth G. Libbrecht）表示，他看過的大部分冰盤直徑都在20到30英尺（約6至9公尺）的範圍內。

韋斯特布魯克官員估計，當地的冰盤直徑大約300英尺（約91公尺）。李布列希特說，如果有追蹤這件事，它可能會打破世界紀錄。

根據美國媒體指出，這個巨大自轉冰盤已經成為鴨子或其他鳥類的「木筏」。

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